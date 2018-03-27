قصف صاروخي جديد لـ"أنصار الله"...والتصدي لطائرتين إماراتيتين

أعلنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، التصدي لطائرتين إماراتيتين من نوع (إف 16) في أجواء العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري في الدفاع الجوي لموقع "المسيرة" التابع للجماعة، أن الدفاعات الجوية أجبرت الطائرتين على مغادرة أجواء العاصمة.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER مصر تعلق على مقتل أحد مواطنيها بصواريخ "أنصار الله"... والسعودية تتخذ قرارا بشأنه

وكانت الدفاعات الجوية للجماعة أعلنت، الأربعاء الماضي 21 مارس/آذار، إصابة طائرة (إف 15) تابعة للتحالف في سماء صعدة بسلاح مناسب.

وتمكنت الجماعة، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، من إصابة طائرة F15 تابعة للتحالف في أجواء العاصمة صنعاء بصاروخ أرض جو، بالإضافة إلى إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في 7 يناير من ذات الشهر بأجواء مديرية كتاف محافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنية، بحسب "المسيرة".

وفي سياق متصل، ذكر مصدر عسكري، اليوم، لـ"المسيرة" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قصفت معسكري جسر الصبابة، مؤكدا مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وهروب للآليات من المعسكر المستهدف.

وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن في الساعات الأولى من أمس الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.