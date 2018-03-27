البحرين تهاجم قطر: تصرفاتها لا مسؤولة

علقت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، على قيام مقاتلات قطرية بالاقتراب بـ"صورة خطيرة" من طائرات مسلجة في الإمارات.

وأدانت البحرين بشدة اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين، وذلك في المجال الجوي الذي يقع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران، حسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأكدت مملكة البحرين دعمها الكامل لدولة الإمارات في "كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها وأمنها واستقرارها".

واعتبرت البحرين أن ما تفلعه الإمارات يرد على "التصرفات اللامسؤولة من قبل قطر تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي".

وأكدت مملكة البحرين أن تكرار التصرفات الاستفزازية "يعكس إصرار قطر الواضح على الاستهتار بالطائرات المدنية والملاحة الجوية، وخرق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان، الاثنين، أن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني.

وقالت شؤون الطيران المدني في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إنه تم "رصد مقاتلتين قطريتين تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق" وإنها "بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي".