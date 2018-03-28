رئيس منظمة الهلال الأحمر ينفي إدخال السلاح إلى مناطق المسلحين

نفى المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في تصريح لمراسل "سبوتنيك" ما يتم تداوله عبر العديد من وسائل الإعلام حول إدخال السلاح والقطع الأجنبية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.

© AP Photo/ الهلال الأحمر السوري يعلن تجهيز قافلة مساعدات إلى عفرين وتل رفعت

وأكد لوكالتنا أنه في حال وجود أي دليل لأي شخص سواء كان صحفيا أو غير صحفي فنحن كمنظمة دولية مستعدين للمواجهة والمحاسبة أيضاً.

وأضاف حبوباتي مهمة المنظمة إدخال المساعدات الغذائية كطعام وشراب فقط إضافة لنقل العديد من الحالات الإنسانية إلى مستشفيات العاصمة وذلك من خلال التنسيق مع الحكومة السورية.

مبيناً أنه يتم توزع حوالي25 ألف ربطة خبز يومياً على النازحين من الغوطة الشرقية والمتواجدين في مراكز الإيواء إضافة للسلال الغذائية حيث تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها على الأرض، من الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من إدخال مواد الإغاثة إلى دوما في الغوطة الشرقية. وتعد تلك هي المرة الثانية خلال أسبوع التي نتمكن فيها من الوصول إلى دوما. وقد أدخلنا المساعدات التي لم يتسن لنا تفريغها في المرة السابقة عندما دخلنا إلى دوما في أوائل الأسبوع. تضم هذه المساعدات مواد غذائية.

مبيناً أنه من واجب المنظمات أن تعمل ضمن برنامج الأغذية العالمي لذلك يطلب من جميع أطراف الصراع السماح بالوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق للمحتاجين إلى المساعدة.