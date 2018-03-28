السودان يحذر من استهداف الكعبة ويوجه دعوة للتحالف

حذر السودان من "امتداد العدوان الحوثي الإيراني إلى المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة"، مطالبا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتفعيل استراتيجية جديدة لمواجهة ما وصفه بـ"الخطر الحوثي الإيراني".

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قال نائب رئيس الوزراء السوداني وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، أحمد بلال، في تصريح إلى صحيفة " البيان " الإماراتية، إن "إيران وذراعها الحوثي باتت مهددا خطيرا للأمن في المنطقة، من خلال استهدافها مناطق مأهولة بالمدنيين".

وأضاف: "آن الأوان لرص الصفوف واستئصال هذا الورم السرطاني الخبيث من المنطقة"، لافتا إلى أن المرحلة تتطلب عملا فاعلا من الجميع للتصدي لمثل هذه الهجمات.

ودعا بلال دول التحالف العربي إلى "انتهاج استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا التصعيد الذي تقف من خلفه إيران" على حد قوله.

وقال: "لا نستبعد أن توجه الصواريخ الحوثية ناحية مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وهنا تكمن الخطورة التي تستوجب وقوف كافة دول التحالف العربي لحماية تلك المقدسات".

وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين في العاصمة السعودية.