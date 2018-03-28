11 قاطرة محملة بمئات المليارات...إلى من تتوجه بالأموال في اليمن

وصلت إلى ميناء عدن جنوبي اليمن دفعة جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في روسيا الاتحادية، وقدرها 400 مليار ريال يمني.

صنعاء — سبوتنيك . وأبلغ مصدر في ميناء عدن، وكالة " سبوتنيك " اليوم الأربعاء، بأن "11 قاطرة محملة بالأموال وصلت اليوم الأربعاء، إلى البنك المركزي بعد وصولها إلى الميناء، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وحكومة روسيا الاتحادية لطباعة 400 مليار ريال يمني [الدولار يساوي حوالي 250 ريال] في شركة "غوس زناك" الحكومية الروسية أواخر العام 2016 لمواجهة عجز السيولة النقدية".

وأشار إلى أن الدفعة الجديدة من الأموال التي يبلغ مجموعها نحو 100 مليار ريال يمني مخصصة لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وأنه جرى نقلها تحت حراسة أمنية مشددة إلى مقر البنك المركزي اليمني في كريتر".

وكانت 200 مليار ريال يمني قد وصلت من روسيا إلى عدن أوائل كانون الثاني/ يناير 2017.

وعبر مجلس النواب اليمني (البرلمان)، خلال جلسة عقدها وقتذاك، عن شكره لرئيس وأعضاء الدوما في روسيا الاتحادية وتقديرها لجهود الحكومة الروسية المبذولة من أجل طباعة العملة اليمنية والإعلان عن وصول 200 مليار ريال يمني إلى محافظة عدن لإنهاء أزمة السيولة النقدية".