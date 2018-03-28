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23:35 28 مارس/ آذار 2018
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    انتخابات الرئاسة المصرية

    انتهاء التصويت رسميا في انتخابات الرئاسة المصرية

    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا، مساء اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، بعد استمرارها لثلاثة أيام على التوالي منذ الاثنين الماضي، وحتى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

    وزير الدفاع المصري
    © Sputnik.
    وزير الدفاع المصري يوجه رسالة على هامش انتخابات الرئاسة
    القاهرة — سبوتنيك. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت مساء اليوم مد فترة التصويت لساعة واحدة لتنتهي الساعة العاشرة بدلا من الساعة التاسعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر، وبسبب إقبال الناخبين على اللجان بحسب ما أورته اللجنة في أسباب مد التصويت.

    وانتهت رسميا عملية التصويت، فيما استمرت بعض اللجان في عملها نتيجة تواجد ناخبين قبل الساعة العاشرة بداخلها، حيث أكد الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحافية سابقة أن اللجان لن تغلق طالما بداخلها ناخبون لم يصوتوا بعد.

    وبانتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، تستعد لجان الانتخاب لفرز الأصوات لإرسالها للجنة العامة تمهيدا لإعلان نتائج التصويت والمقررة مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

    وخاض الانتخابات الرئاسية كلا من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويبلغ من لهم حق التصويت في مصر نحو 60 مليون ناخب.

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    الكلمات الدلالية:
    أصوات الناخبين, صناديق الاقتراع, انتخابات الرئاسة المصرية, الهيئة الوطنية للانتخابات, موسى مصطفى موسى, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, ناخبين, مصر
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