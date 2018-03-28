انتهاء التصويت رسميا في انتخابات الرئاسة المصرية

وانتهت رسميا عملية التصويت، فيما استمرت بعض اللجان في عملها نتيجة تواجد ناخبين قبل الساعة العاشرة بداخلها، حيث أكد الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحافية سابقة أن اللجان لن تغلق طالما بداخلها ناخبون لم يصوتوا بعد.
وبانتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، تستعد لجان الانتخاب لفرز الأصوات لإرسالها للجنة العامة تمهيدا لإعلان نتائج التصويت والمقررة مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وخاض الانتخابات الرئاسية كلا من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويبلغ من لهم حق التصويت في مصر نحو 60 مليون ناخب.
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