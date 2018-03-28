أول تعليق من السيسي بعد انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة

أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، بأول تعليق له في أعقاب انتهاء فترة التصويت رسميا في انتخابات رئاسة الجمهورية التي استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":

صوت جموع المصريين سيظل شاهدا، بلا شك، على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف، وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلا دامغا على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبناؤها الدماء كي نعبر سويا نحو المستقبل.

يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية انتهت رسميا، مساء اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، بعد استمرارها لثلاثة أيام على التوالي منذ الاثنين الماضي، وحتى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت مساء اليوم مد فترة التصويت لساعة واحدة لتنتهي الساعة العاشرة بدلا من الساعة التاسعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر، وبسبب إقبال الناخبين على اللجان بحسب ما أورته اللجنة في أسباب مد التصويت.

وانتهت رسميا عملية التصويت، فيما استمرت بعض اللجان في عملها نتيجة تواجد ناخبين قبل الساعة العاشرة بداخلها، حيث أكد الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحافية سابقة أن اللجان لن تغلق طالما بداخلها ناخبون لم يصوتوا بعد.