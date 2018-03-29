الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم الخميس 29 مارس/ آذار، تنازله عن أرباحه في شركة "المملكة القابضة" لهذا العام.

© AP Photo/ Majdi Mohammed فاينانشال تايمز: الوليد بن طلال رفض التسوية ويستعد لمصيره

وبحسب موقع سوق المال السعودية " تداول "، فإن مجلس إدارة شركة " المملكة القابضة " وافق اليوم على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح خلال عام 2018 بنسبة 1.25% (5% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 655.9 مليون ريال لعدد الاسهم البالغ 3.705.882.300 سهم.

وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة، بواقع 8.50 هللة لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.

وكان الوليد بن طلال قد أطلق سراحه، في يناير/ كانون الثاني الماضي من فندق "الريتز كارلتون"، بعد اعتقاله على خلفية تهم فساد، ضمن حملة شنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، شملت عددا كبيرا من الأمراء والمسؤولين السعوديين.