ليبيا: حكومتا "الوفاق" و"المؤقتة" تواجهان شبهات في قضايا فساد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا نعمان محفوظ الشيخ، أن حكومتي الوفاق والمؤقتة، لديهما شبهات فساد، مشيرا إلى أن سبب الفساد المالي يعود لحالة الانقسام السياسي بين مؤسسات الدولة الليبية.

© AFP 2018/ Abdullah Doma المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

طرابلس – سبوتنيك. وقال الشيخ لوكالة "سبوتنيك" أن لدى حكومتي الوفاق والمؤقتة شبهات فساد مالي وإداري، موضحا أن الفساد المالي والإداري يعود إلى حالة الانقسام السياسي بين مؤسسات الدولة الليبية.

وأضاف الشيخ أن ميزانية الحكومة المؤقتة خارج ميزانية الدولة المقررة بينما الفساد المالي في حكومة الوفاق الوطني كان في إصدار بعض القرارات حول منح الاعتمادات بطريقة التحصيل وتوزيع.

ولفت إلى أن هذه الاعتمادات لشركات محددة، مشيرا إلى أن هذا هو سبب في زيادة الفساد المالي والإداري في البلاد.