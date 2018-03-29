ليبيا: حكومتا "الوفاق" و"المؤقتة" تواجهان شبهات في قضايا فساد

طرابلس – سبوتنيك. وقال الشيخ لوكالة "سبوتنيك" أن لدى حكومتي الوفاق والمؤقتة شبهات فساد مالي وإداري، موضحا أن الفساد المالي والإداري يعود إلى حالة الانقسام السياسي بين مؤسسات الدولة الليبية.
وأضاف الشيخ أن ميزانية الحكومة المؤقتة خارج ميزانية الدولة المقررة بينما الفساد المالي في حكومة الوفاق الوطني كان في إصدار بعض القرارات حول منح الاعتمادات بطريقة التحصيل وتوزيع.
ولفت إلى أن هذه الاعتمادات لشركات محددة، مشيرا إلى أن هذا هو سبب في زيادة الفساد المالي والإداري في البلاد.
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