محمد بن سلمان يوجه 3 رسائل للدول الكبرى من نيويورك

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمقر إقامته في نيويورك، مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ابن سلمان استقبل ممثلي الدول الكبرى في مقر إقامته، اليوم الجمعة 30 مارس / آذار، مشيرة إلى أنه ناقش معهم الأوضاع في الشرق الأوسط، وأزمة اليمن، ودعم إيران للحوثيين.

#ولي_العهد_في_نيويورك | #ولي_العهد يبحث مع مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة في #اليمن، والانتهاكات الحوثية المدعومة من #إيران pic.twitter.com/36Hg9HHHQO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 30, 2018

وذكرت الخارجية السعودية أن ولي العهد بعث 3 رسائل إلى ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي تضمنت مطالبة المجلس بتحمل مسؤوليته تجاه هذه القضايا، وطالب باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وشدد احترام الرياض لميثاق الأمم المتحدة والتعاون مع الكبير من المنظمة.

#ولي_العهد_في_نيويورك | #ولي_العهد يبحث مع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الانتهاكات الحوثية المدعومة من #إيران pic.twitter.com/ryr8fbxVth — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 30, 2018

وممثلو الدول الذين التقاهم ولي العهد السعودي: نيكي هيلي مندوبة أمريكا، وفاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا، وفغانسوا ديالتغ مندوب فرنسا، وزاوشو ما مندوب الصين، وجوناثات آلين مندوبة بريطانيا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ويقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد خلالها لقاءات مع مختلف المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات القادمة للسعودية، لتعزيز "رؤية 2030"، التي يستهدف منها تعزيز الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، التي اعتمدت عليها المملكة لسنوات طويلة.