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    الغوطة... مراكز الإقامة المؤقتة مرحلة عبور إلى الحياة

    مدنيون: الإرهابيون في الغوطة تاجروا بأطنان من الأدوية والأغذية على حساب آلامنا

    © Sputnik. Mohammad Maarouf
    العالم العربي
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    لم تكتف التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية باتخاذ المدنيين دروعا بشرية على مدى سنوات من استباحتها لها بل تاجرت بآلامهم ومعاناتهم.

    الغوطة الشرقية
    © Sputnik. MOHAMMED MAAROF
    روسيا تعلن الاتفاق مع مسلحي الغوطة الشرقية لإدخال شحنة مساعدات دولية
    في تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت فيه: استولت المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية على أطنان من المساعدات الطبية والغذائية التي كانت تدخل هناك وخزنتها في مستودعاتها وحرمت المدنيين منها أو تم بيعها لهم بأسعار باهظة.

    وأشارت "سانا" في تقريرها إلى أن شهادات المدنيين الخارجين من براثن الإرهاب إلى حضن الوطن وثقت جرائم الإرهابيين تلك أمام الرأي العام العالمي بما فيها جرائم السطو على أطنان الأدوية التي كانت ترسلها الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري وبعض المنظمات إلى المدنيين في الغوطة الشرقية ومتاجرة الإرهابيين بصحة المدنيين عبر بيعها لهم بأسعار عالية لا قدرة للمدنيين على سدادها.

    ولفت تقرير الوكالة السورية إلى أن عشرات المدنيين الخارجين من الغوطة تحدثوا عن جريمة استيلاء الإرهابيين على شتى أنواع المساعدات التي تدخل إلى الغوطة بما فيها الطبية إلا أن شهادة المواطن ماهر البيروتي كانت الأبلغ بالتعبير اذ لخصت عمق المعاناة وقال في تصريح لـ"سانا" في أحد شوارع حرستا محاطا بأطفاله الخمسة "منعوا عنا الأدوية والمستودعات مليانة… يقولون دولة إسلامية ومخبيين عن أطفالنا الدواء… هم دولة إرهابية".

    الصليب الأحمر (صورة أرشيفية)
    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    قافلة من 25 شاحنة إنسانية تتوجه إلى دوما في الغوطة الشرقية
    كما وثقت حقائق الميدان أيضا تلك الجريمة، بحسب التقرير، إذ ضبطت وحدة من الجيش العربي السوري بالأمس خلال عمليات تمشيط بلدات الغوطة التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية مشفى ميدانيا مجهزا بجميع الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية المسروقة من المشافي الحكومية في بلدتي حزة وعين ترما وحرستا إضافة إلى مستودع مليء بالأدوية التي كان يدخلها الهلال الأحمر العربي السوري إلى أهالي الغوطة وتستولي عليها التنظيمات الإرهابية وتحرم المدنيين من الاستفادة منها.

    وأضاف التقرير: على خطى التنظيمات الإرهابية بالمتاجرة بمعاناة المدنيين فعلت الدول الداعمة للإرهاب في الغرب والإقليم وبعض المنظمات الدولية التي انساقت وراء حملة تضليلية تستهدف الحكومة السورية وتحملها مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في الغوطة بينما كانوا يدركون أن أطنان المساعدات الطبية والغذائية التي تدخل الغوطة يستولي عليها الإرهابيون ويتاجرون بها الأمر الذي يكشف حجم النفاق الذي مارسته تلك الدول وبعض المنظمات الدولية بهذا الشأن ولسنوات عدة والذي صب في خدمة التنظيمات الإرهابية فقط.

    ومضى التقرير قائلا: هذا أمر أكد عليه الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عندما صرح بأن مئات الأدلة الموثقة للمدنيين الذين غادروا الغوطة تكشف أن المساعدات الإنسانية والطبية بما في ذلك من مساعدات المنظمات الدولية خزنت في مستودعات الإرهابيين ولم يتم تقديم شيء منها للمدنيين بينما كانت بعض الدول تلقي باللوم على الحكومة السورية بعكس الحقائق.

    انظر أيضا:

    بالفيديو: روسيا تقدم المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي الغوطة الشرقية
    الدفاع الروسية: المساعدات الإنسانية في الغوطة تخزن في مستودعات المتشددين
    بالفيديو...المساعدات تصل إلى مدينة دوما بجهود سورية روسية
    الأمم المتحدة: تسليم المساعدات لأكثر من 27 ألف شخص في الغوطة الشرقية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الغوطة الشرقية, أخبار سوريا, مساعدات إنسانية, سرقة قافلة مساعدات, الجيش العربي السوري, المجموعات الإرهابية, سوريا
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