مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة وآليات عسكرية لـ"أنصار الله"

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لجماعة "أنصار الله" في جبهة الساحل الغربي لليمن.

© Photo/ الإعلام الحربي لجماعة "انصار الله" اليمن... طيران التحالف يقصف 4 محافظات بـ 23 غارة

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، إضافة إلى استهداف تجمعات لللجماعة في مزارع تابعة لمديرية التحيتا مما أسفر عن مقتل العشرات منهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية " وام ".

وذكرت الوكالة أن الغارات دمرت آليات ومركبات عسكرية محملة بالذخائر والأسلحة في مناطق الفازة والمغرس بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وذكر موقع "المسيرة" التابع للجماعة أن عناصر الجيش واللجان الشعبية، التابعة لـ"أنصار الله"، نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع التحالف جنوب الساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة" وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف خلال تلك العمليات، لافتا إلى أن مقاتلات التحالف شن سلسة غارات لمحاولة إسناد جنوده خلال عملية "أنصار الله".

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، "بأن طيران التحالف شن غارة على محافظة الحديدة غربي اليمن، 7 غارات منها استهدفت مديرية الزهرة و4 غارات طالت مديريتي القناوص والجراحي".

يذكر أن المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تشهد مواجهات مستمرة بين الجيش السعودي ومسلحي جماعة "أنصار الله" الذين ينفذون هجمات وكمائن وعمليات قنص وقصف على القوات السعودية ومواقعها في رد على الغارات التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.