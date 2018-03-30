سلاح الجو الليبي يدمر 11 آلية مسلحة لـ"عصابة تشادية"

أعلنت قوات سلاج الجو الليبي عن استهداف مواقع لتنظيمات مسلحة تابعة لـ"عصابات تشادية" اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، جنوبي ليبيا.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori الوطنية لحقوق الإنسان: عمليات الاختطاف والاختفاء أصبحت ظاهرة في عموم ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وأشارت القوات الليبية إلى تكبد العصابات التشادية خسائر في الأرواح والآليات.

واستهدفت القوات الليبية رتلا مكونا من 11 آلية منها 6 آليات مسلحة تتحرك جنوب منطقة الهاروج بدون إذن مسبق

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت ضمن عمليات تأمين الجنوب موقعا تتمركز فيه "العصابات التشادية المرتبطة بالقاعدة".

وأضاف البيان أن الاستهداف كبد العصابات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والآليات.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، عام 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش، ويوجد مركزين للسلطة، الأول حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، والثاني القوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.