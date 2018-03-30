أمن البحرين يقبض على خلية "تثير الفتنة" عبر تويتر

© Sputnik. vitali belosov نائب رئيس مجلس نواب البحرين: قطر تسعى لتكون دولة عظمى

أعلن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه تم القبض على 5 أشخاص، مشتبه بتورطهم في "إنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص"، حسب وكالة الأنباء البحرينية

وأضاف مدير مكافحة الفساد أن تغريدات المقبوض عليهم "تشكل تحريضا وإثارة للفتنة".

وأوضح أن التحريات دلت على قيام بعض الأشخاص بإنشاء حسابات على موقع تويتر ونشر تغريدات مسيئة من خلاله، وقام آخرون بنشر هذه الحسابات، وتزويدها بالمعلومات.

ولاتزال التحريات مستمرة للقبض على بقية المتورطين في الواقعة.

وشدد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالبحرين أنه سيتم نشر أسماء وصور كل من يتورط في ارتكاب "مثل هذه الجرائم"، والتي "تضرب في صميم السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي"، حسب قوله.