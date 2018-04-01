الجيش المصري يعلن مقتل 6 مسلحين وعسكريين في شمال سيناء

وأضاف البيان: "تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميداني أسفرت عن القضاء على 5 أفراد تكفيريين بحوزتهم عدد من البنادق الآلية"، متابعا "قام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات".
كما أشار البيان إلى القبض على 513 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، ويجرى تخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص". وقال إن "نتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد ضابط وجندي وإصابة ضابط صف وجندي".
وتنفذ القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة، منذ التاسع من فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق في سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية.
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