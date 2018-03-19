الجيش المصري يعلن القضاء على خلية شديدة الخطورة ضمن عملية "سيناء 2018"

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانها رقم 16، عن نتائج العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب، التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة.

وقال بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، الذي صدر صباح اليوم الاثنين 19 مارس / آذار، إنه على مدار الأيام الـ5 الماضية، واصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة بعملية " سيناء 2018 " لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية، وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط سيناء، وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأورد الرفاعي نتائج العمليات، التي أسفرت النجاحات الآتية:

— قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة، واستهداف وتدمير 12 هدفا تمثل أوكارا تستخدمها العناصر الإرهابية.

— تدمير عربة مفخخة تحتوى على كميات كبيرة من المواد المتفجرة، أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش.

— القضاء على 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء، عُثر بحوزتهم علي أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

— القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة، بعد توافر معلومات، ومقتل 6 عناصر تكفيرية، أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضُبطت بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.

— تنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح، نتج عنها العثور على 2 رشاش، و3 بنادق آلية وقناصة وخرطوش ومسدس، وقاذف "أر بي جي"، وعدد من الذخائر الخاصة بهم، بالإضافة إلى مركز إرسال.

— القبض على 345 فردا، بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائيا.

- تدمير 386 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عُثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، وقطع غيار السيارات والدرجات النارية وأجهزة اتصال لاسلكية، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.

— قيام المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 93 عبوة ناسفة، تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

— ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة أنواع مختلفة، وتدمير 67 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

— تدمير مخزنين، عُثر بداخلهما على 2800 كجم من نبات البانجو المخدر، واكتشاف وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 7430 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وتابع البيان: "تستمر عناصر القوات الخاصة البحرية في أعمال التمشيط، وتضييق الحصار بطول الساحل، ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل، بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية، بمشاركة حاملتي مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين الصديقين، وبالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية.

كما واصلت قوات حرس الحدود – حسب البيان — بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية في إحكام أعمال التأمين على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.

واستمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 583 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية، فيما عززت عناصر الشرطة المدنية من الانتشار بمدن شمال سيناء، وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم، وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلي طبيعتها.

وكشف بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط و3 مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية، ليؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضين بكل عزيمة وإصرار لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف واستعادة البناء والاستقرار والتنمية في كافة ربوع مصر.