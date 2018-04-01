"أنصار الله" تنشر فيديو استهداف دورية للجيش السعودي في نجران

نشر الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، مقطع فيديو، قال إنه يرصد كمين نفذه الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" واللجان الشعبية لاستهداف أحد أطقم الجيش السعودي.

© AFP 2018/ Fayez Nureldine قتلى من الجيش السعودي في معارك على الحدود مع اليمن

ويرصد الفيديو لحظة استهداف مركبة عسكرية محملة بالأفراد في منطقة جيزان داخل الأراضي السعودية.

وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، أن القوة الصاروخية للجيش اليمني قامت پإطلاق صاروخ من نوع "غراد" على تجمعات لقوات التحالف خلف تبة الخزان جنوب كهبوب بمحافظة لحج.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية جوية وبرية ضد "الحوثيين" في أنحاء اليمن، دعما للرئيس هادي.

وتتعرض مواقع حدودية سعودية علاوة على العاصمة الرياض لهجمات بالصواريخ تشنها جماعة أنصار الله "الحوثيين" بشكل شبه يومي.

#شاهد_بالفيديو كمين محكم للجيش واللجان الشعبية على أحد أطقم الجيش السعودي محمل بالأفراد ودورية سعودية تابعة لهم في #جيزان pic.twitter.com/OTiGQ8YPnJ — ابراهيم مطرز (@A_mtrz) April 1, 2018

ووفقا للأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع، بينما يعيش 80 في المئة من سكان اليمن تحت خط الفقر.