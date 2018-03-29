أسير سعودي في قبضة "أنصار الله"... هذا ما وجهه للملك سلمان وولي عهده (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الأربعاء، فيديو لأحد أسرى الجيش السعودي التابع للحرس الوطني، والذي تم أسره منتصف مارس/آذار الحالي في عملية هجومية على موقع سعودي في قطاع نجران.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" ، إن الجندي السعودي فايز بن ناصر خليف المطيري، تابع للحرس الوطني وينتمي إلى الكتيبة 41 والسرية الأولى ويحمل الرقم العسكري 6، مؤكدة أنه أتى من الرياض إلى نجران ضمن لواء قبل سنة ونص، وأسر يوم الأحد 18-3-2018، الساعة 12 ظهراً.

ووجه المطيري رسالة إلى أهله مطمئنا لهم بأنه بخير وبصحة جيدة، مناشداً أهله وإخوانه والشعب السعودي والسلطات السعودية بأن ينظروا إلى حالهم وإلى حال الأسرى، ونصح الحكومة السعودية بأن تتعامل بجدية في تبادل الأسرى، كما ناشد الأسير السعودي قبيلته والشعب السعودي بأن يطالبوا السلطات السعودية، وأن يوقفوا الحرب، والسعي إلى السلام.

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء قال لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله اقتحموا ليلة الاثنين 19 مارس/ آذار، رقابات مراش وتويلق والفرع في نجران"، مشيراً إلى "مقتل 3 جنود سعوديين من حامية رقابة مراش، فيما سقط عسكريون سعوديون آخرون بين قتيل وجريح خلال اقتحام رقابتي تويلق والفرع في ذات القطاع".

وأضاف: "إن مسلحي أنصار الله نفذوا في وقت سابق عملية اقتحام لرقابة الحلق وموقع الحماد في نجران، وسقطت حاميتهما من العسكريين السعوديين بين قتيل وجريح، كما أحرقوا مخزن أسلحة وأعطبوا بصاروخ موجه آلية للجيش السعودي في موقع نهوقة".