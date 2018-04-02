مفتي اليمن في صنعاء يدعو إلى "النفير" ردا على اغتصاب "فتاة الخوخة"

أثارت واقعة اغتصاب جندي سوداني، تابع للتحالف، لفتاة يمنية في مدينة الخوخة، ردود فعل غاضبة ومنددة بتلك الجريمة، التي هزت المجتمع اليمني.

© AFP 2018/ Mohammed Huwais اليمن... 30 غارة جوية على الخوخة في الحديدة

وبدوره، دعا شمس الدين شرف الدين، مفتي الديار في العاصمة اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن في بيان، وصل " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، " الشعب اليمني إلى التحرك الجاد والمسؤول لتحرير التراب اليمني من دنس الاحتلال والقيام بواجبهم الديني والوطني، للثأر للمرأة اليمنية، التي تعرضت للاغتصاب من قبل أحد الجنود السودانيين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة".

وقال مفتي اليمن: "جريمة اغتصاب الفتاة المؤلمة لكل أبناء الشعب اليمني كانت متوقعة، وذلك عندما سمح المتخاذلون للغزاة باغتصاب الأرض".

وتابع: "هذه سنة تأريخية للغزاة والمحتلين، وهي اغتصاب الأرض والعرض".

ومضى: "الواجب على الأمة اليمنية التحرك الجاد والمسؤول للدفاع عن أرضها وعرضها وعزتها وكرامتها، والذود عن نسائها وأطفالها وتحرير كامل الوطن من دنس الغزاة والمحتلين".

واختتم بقوله:

"لا يجوز السكوت والتفرج على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني، ولا يجوز لأي مواطن يمني الجمود والصمت على تواجد قدم المحتل في أرض من أراضي البلاد".