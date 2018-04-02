ترامب يهنأ الرئيس السيسي بفوزه بولاية ثانية

أرسل عدد كبير من الرؤساء والملوك والمسؤولين في العالم برسائل التهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسة إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة تنتهى في عام 2022.

© REUTERS/ The Egyptian Presidency رسميا... عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر حتى 2022

وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيسي في اتصال هاتفي وأكد تطلعه "إلى العمل معه".

وأجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي هنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أرسل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة إلى السيسي معربا عن تمنياته بالتوفيق والتقدم.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن السيد أحمد أبو الغيط وجه بعد ظهر اليوم 3 أبريل رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة "حصوله على ثقة الشعب المصري وفوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية".

وبعث رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان ببرقية تهنئة إلى السيسي، متمنيا للسيسي "النجاح والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والتطور والنماء"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.

يتبع…