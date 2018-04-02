رسميا... عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر حتى 2022

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين 2 أبريل/تنيسان، النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh إغلاق صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية

وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي فوز عبد الفتاح السيسي ، بفترة ولاية ثانية، تستمر حتى عام 2022.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية شهدت تصويت 157 ألف و60 ناخبا في الخارج، و24 مليون و97 ألف و92 ناخبا، بنسبة 41.05%.

وتابع أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ نحو 24 مليونا و250 ألف ناخب من إجمالي 59 مليون ناخب تقريبا لهم حق التصويت.

وأشار إلى أن السيسي تمكن من الفوز في الانتخابات، بعدما حصد 21 مليون و835 ألف و837 صوتا أي بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألف بنسبة 2.92%.

وكانت الهيئة الوطنية قد أعلنت أنها لم تتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة، وهو ما دفعها للإعلان عن السيسي رئيسا للجمهورية.

وكانت الانتخابات الرئاسية، قد انطلقت الاثنين الماضي 26 مارس/ آذار واستمرت 3 أيام وانتهت في العاشرة من مساء الأربعاء 28 مارس/ آذار، تنافس خلالها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لأكثر من 59 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.