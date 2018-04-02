الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 82 من مسلحي "داعش"

وأضاف البيان أن العمليات تمت بناء على معلومات جمعتها استخبارات الحشد، بمشاركة الشرطة الاتحادية، وخلية "الصقور" الاستخبارية، وطيران الجيش العراقي".
ولفت البيان إلى أن من بين القتلى قادة في "داعش" أبرزهم المعروف بـ"أمير قاطع الرياض"، والمسؤول الأمني للتنظيم، ومسؤول الدعم اللوجستي، وعدد من أمراء المناطق.
وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلن الحشد الشعبي مقتل 80 فردا من "داعش" خلال 20 يوما من العمليات الأمنية في كركوك، وقال قائد عمليات محور كركوك في الحشد الشعبي أبو حسام السهلاني إن العمليات مستمرة حتى القضاء على عناصر "داعش" الإرهابية التي تتخذ من تلك المناطق ملاذا".
وفي 19 فبراير/ شباط الماضي قتل 27 من مقاتلي الحشد الشعبي في كمين نصبه عناصر تنظيم "داعش" المتنكرين بزي عسكري في منطقة السعدونية بمحافظة كركوك.
وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول منذ 2014، إلا أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية منذ هذا الإعلان.
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