الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 82 من مسلحي "داعش"

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق مقتل 82 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات تفتيش في محافظة كركوك، شمالي البلاد في الفترة بين 24 فبراير/ شباط و27 مارس/ آذار.

القاهرة — سبوتنيك . ذكر بيان صادر عن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، أن حصيلة العمليات في كركوك وقضاء الحويجة وناحيتي الرياض والرشاد في تلك الفترة شملت 18 عملية نوعية، قتل خلالها 82 عنصرا من "داعش"، وجرح اثنان آخران، ضمنهم قادة بارزون، فضلا عن ضبط أسلحة متنوعة وتفكيك سيارة مفخخة وأحزمة ناسفة وتدمير أنفاق".

وأضاف البيان أن العمليات تمت بناء على معلومات جمعتها استخبارات الحشد، بمشاركة الشرطة الاتحادية، وخلية "الصقور" الاستخبارية، وطيران الجيش العراقي".

ولفت البيان إلى أن من بين القتلى قادة في "داعش" أبرزهم المعروف بـ"أمير قاطع الرياض"، والمسؤول الأمني للتنظيم، ومسؤول الدعم اللوجستي، وعدد من أمراء المناطق.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلن الحشد الشعبي مقتل 80 فردا من "داعش" خلال 20 يوما من العمليات الأمنية في كركوك، وقال قائد عمليات محور كركوك في الحشد الشعبي أبو حسام السهلاني إن العمليات مستمرة حتى القضاء على عناصر "داعش" الإرهابية التي تتخذ من تلك المناطق ملاذا".

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي قتل 27 من مقاتلي الحشد الشعبي في كمين نصبه عناصر تنظيم "داعش" المتنكرين بزي عسكري في منطقة السعدونية بمحافظة كركوك.

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول منذ 2014، إلا أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية منذ هذا الإعلان.