غوتيريش: اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، داعيا إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH صحيفة تكشف عن مقترح جديد لإنهاء الأزمة في اليمن

ودعا غوتيريش، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/نيسان، الأطراف المتصارعة في اليمن إلى الإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية، داعيا أيضاً جميع الأطراف إلى بذل الجهد لتوفير مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات المتضررين من الأزمة التي دخلت عامها الرابع.

وذكر أن "الإغاثات الإنسانية تحتاج إلى التواجد بشكل غير مشروط"، منوهاً إلى أهمية أن" تبقى كل الموانئ المفتوحة والمطارات مفتوحة لوصول المساعدات بما فيها مطار صنعاء". وحث الأطراف على العمل مع مبعوثه الجديد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى العمل لجمع مساعدات مالية لليمن، قائلا: "هناك حاجة إلى 2.6 مليار دولار لتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن"، مشيراً إلى أن "اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم وأكثر من 20 مليون بحاجة إلى مساعدة إنسانية".