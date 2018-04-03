العاهل السعودي يطلع حكومته على فحوى اتصالين بالرئيسين ترامب والسيسي

أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعضاء حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على فحوى اتصالين هاتفيين بالرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب، والمصري عبد الفتاح السيسي.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد الملك سلمان، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسته، أن الاتصال الذي أجراه مع الرئيس ترامب، تضمن "تأكيد مواقف البلدين الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية".

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy العاهل السعودي يستعرض ووزيري مالية سويسرا والهند آفاق التعاون

كما تضمن "تأكيد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما عبر عنه الرئيس ترامب من إشادة بما شهدته الزيارة الرسمية لولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) إلى الولايات المتحدة الأمريكية من لقاءات مثمرة، وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين".

ونقلت الوكالة السعودية، عن بيان لمجلس الوزراء، أن "الملك سلمان قدر ما أكده الرئيس الأمريكي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك ما تضمنه البيان الصادر عن البيت الأبيض من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية، التي تواصل اعتداءها بدعم من إيران".

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على جهود السعودية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه، بالإضافة إلى التنويه بما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية.

كما أطلع الملك سلمان وزراءه على فحوى الاتصال الهاتفي، الذي أجراه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما جرى خلاله من تهنئةٍ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري، وتأكيدٍ لتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.