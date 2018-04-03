ليبرمان يحذر الفلسطينيين

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الفلسطينيين مجددا من التواجد في منطقة الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، مؤكدا أن أوامر إطلاق النار على كل من يقترب من الجدار الفاصل ما زالت قائمة.