ليبرمان يحذر الفلسطينيين

وأضاف، حسبما نقلت عنه إذاعة "صوت إسرائيل" على سكان غزة ألا يستمعوا لدعوات "حماس" للاقتراب من الجدار بل أن يعملوا على إسقاطها"، لافتا إلى أنه "سيجتمع مع قادة الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية لتقدير الموقف على حدود غزة ".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا "حماس أنفقت 15 مليون دولار كحد أدنى على مسيرة الإرهاب على حدود غزة بدلا من إنفاقها على رفاهية السكان". وشدد على أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار على كل من يقترب من الجدار الفاصل على حدود غزة. وأضاف أن "معظم الفلسطينيين الذين قتلوا في مسيرة العودة ينتمون لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ".
يذكر أن أكثر من 30 ألف فلسطيني شاركوا الجمعة بمسيرة العودة التي انطلقت قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل إحياء ليوم الأرض، وقد قابلها الجيش الإسرائيلي بالقمع وإطلاق الرصاص، ما أدى لمقتل 17 فلسطينيا وإصابة 1416 فلسطينيا، بينهم مصابون بإصابات خطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
كما تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، وانطلقوا بمسيرات صوب نقاط التماس، قابلها الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز، ما خلف عشرات الإصابات، فيما نظم سكان المناطق العربية في إسرائيل مهرجانا مركزيا في مدينة عرام بيوم الأرض الذي يشكل خصوصية لدى الشعب الفلسطين.
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