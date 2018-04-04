فرنسا توجه رسالة للسيسي بعد انتخابه لولاية ثانية

قدمت فرنسا، مساء الثلاثاء، تهانيها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لانتخابه لولاية ثانية.

باريس — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول في بيان، "فرنسا تقدم أمنياتها بالنجاح للرئيس السيسي بعد انتخابه لولاية ثانية".

وأضافت، "فرنسا تتمنى أن تسمح إعادة انتخاب السيسي بتحقيق آمال الشعب المصري بالحصول على الأمن والازدهار والحريات ضمن إطار الدستور".

كما أكدت فرنسا على دعمها للسلطات المصرية في محاربتها للإرهاب.

وتابعت، "فرنسا تقف مع مصر في محاربتها للتحدي المشترك المتمثل بالإرهاب كما تقف مع مصر من أجل حل الأزمات في المنطقة وتطوير التعاون في إطار الأمم المتحدة وأفريقيا والمتوسط".

وأوضحت فان دور مول، أن فرنسا "تدعم مصر في إصلاحاتها الاقتصادية الشجاعة التي قامت بها، كما ستتابع الحوار مع مصر حول حقوق الإنسان والحريات".

وأخيراً، اعتبرت فرنسا أنه "من الضروري أن تعول السلطات المصرية على التعددية وديناميكية المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت، اليوم الإثنين الماضي، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2022؛ وذلك بعد حصوله على 97.08 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين.

وحصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألف صوت من أصل 24 مليوناً و97 ألف صوت، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 656 ألف صوت.

وبلغت نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية، التي جرت على مدى ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 آذار/مارس الماضي، حوالي 41 بالمئة.