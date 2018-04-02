أول رسالة من السيسي للمصريين بعد فوزه

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، متعهدا بأن يكون العمل على زيادة المساحات المشتركة بينهم على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة.

© REUTERS/ The Egyptian Presidency رسميا... عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر حتى 2022

القاهرة — سبوتنيك . وقال السيسي في كلمة متلفزة، بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثانية ، اليوم الاثنين 2 أبريل / نيسان، إن الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية، والمساحات المشتركة بيننا أوسع من المصالح الضيقة، مؤكدا أن العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصرين سيكون على أولويات أجندة العمل في المرحلة المقبلة".

وأضاف السيسي: "أتعهد بمواصلة العزم على تحقيق التنمية والاستقرار، وأن أعامل كل المصريين دون تمييز بين من أعطاني صوته أو من لم يفعل ذلك"، موجها الشكر لمنافسه الوحيد في الانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى وفريق حملته الانتخابية.

ولفت السيسي إلى أن "مشهد الاصطفاف الوطني كان مبهرا وباعثا على الأمل"، متابعا: "الاصطفاف الوطني في الانتخابات كان دليلا دامغا على قوة ومتانة البناء المصري في مواجهة من أرادوا هدمه".