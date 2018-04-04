الكشف عن اسم السفير السعودي الجديد في مصر

ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، فإن السفير أسامة نقلي (وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السعودية) سيكون سفير للرياض بالقاهرة، ومندوبا لها بجامعة الدول العربية.
ويعد نقلي من العناصر النشطة في وزارة الخارجية، وصاحب باع طويل في العمل الدبلوماسي، ويعتبرصوتا قويا في الدفاع عن المملكة ومواقفها.
وكان نقلي قد شغل لفترة طويلة رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية، بحسب الصحيفة.
من جانبه هنأ السفير النقلي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثانية، وكتب على حسابه على "تويتر": "خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له شعب مصر الشقيق بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية".
خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له شعب مصر الشقيق بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية— أسامة أحمد نقلي (@OsamaNugali) ٢ أبريل، ٢٠١٨
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