الكشف عن اسم السفير السعودي الجديد في مصر

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، عن اسم سفير المملكة العربية السعودية الجديد، لدى القاهرة، خلفا للسفير أحمد قطان، الذى أصبح وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية.

ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، فإن السفير أسامة نقلي (وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السعودية) سيكون سفير للرياض بالقاهرة، ومندوبا لها بجامعة الدول العربية.

© AP Photo/ HUSSEIN MALLA السفير السعودي في القاهرة يرد على متسابقة ملكة جمال العرب

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أصدر قرارا (ديسمبر 2017) بتعيين السفير أسامة نقلي وكيلا بوزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة.

ويعد نقلي من العناصر النشطة في وزارة الخارجية، وصاحب باع طويل في العمل الدبلوماسي، ويعتبرصوتا قويا في الدفاع عن المملكة ومواقفها.

وكان نقلي قد شغل لفترة طويلة رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية، بحسب الصحيفة.

من جانبه هنأ السفير النقلي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثانية، وكتب على حسابه على "تويتر": "خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له شعب مصر الشقيق بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية".