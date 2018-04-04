مساعد وزير الدفاع المصري يتحدث عن الربيع العربي وتحديات مقبلة أمام "داعش"

موسكو — سبوتنيك. وقال الكشكي في كلمة له، ألقاها في مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات عديدة منذ عام 2010 في ضوء تفاقم الأزمات وتزايد حدة التهديدات، التي تعانيها المنطقة من عدم الاستقرار الأمني في ضوء التحولات الجوهرية التي أحرزتها ما يسمى بالربيع العربي".
يشار إلى أن موسكو تستضيف في الفترة ما بين 4 و5 أبريل/ نيسان الحالي الدورة السابعة من مؤتمر الأمن الدولي، الذي تراعه وزارة الدفاع الروسية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 وزير دفاع أجنبي، من بينهم وزير الدفاع العراقي، عرفان محمود الحيالي، ووزير الدفاع البحريني يوسف بن أحمد الجلاهمة، ووزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، ونائب وزير الدفاع السوري محمود الشوا، بالإضافة إلى نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، رمزي رمزي وعدد آخر من ممثلي وزارات دفاع ومؤسسات عسكرية أخرى.
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