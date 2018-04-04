الإمارات تكشف عن حجم المساعدات التي قدمتها لليمن منذ بدء الحرب

أعلن الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية في وزارة الدفاع الإماراتية، اللواء فلاح القحطاني، أن المساعدات الإنسانية من الإمارات إلى اليمن منذ بدء عمليات التحالف في اليمن بلغت 3.5 مليار دولار.

موسكو — سبوتنيك. وقال القحطاني، اليوم الثلاثاء في كلمة ألقاها أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "المساعدات الإنسانية، التي قدمتها دولة الإمارات إلى اليمن منذ بدء العمليات وصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار دولار، ناهيك عن المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية عن طريق مركز الملك سلمان، والتي تقارب 8 مليارات".

© AP Photo/ Pavel Golovkin وزير خارجية اليمن يدعو للعودة إلى طاولة المحادثات لإنهاء الحرب

وأكد القحطاني "الحل السلمي هو الحل الوحيد في اليمن"، وأن الإمارات العربية المتحدة تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وتستضيف العاصمة الروسية في الفترة ما بين 4 و5 أبريل/ نيسان الحالي الدورة السابعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي تراعه وزارة الدفاع الروسية.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء، من بينهم وزير الدفاع العراقي، عرفان محمود الحيالي، ووزير الدفاع البحريني يوسف بن أحمد الجلاهمة، ووزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، ونائب وزير الدفاع السوري محمود الشوا، بالإضافة إلى نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، رمزي عز الدين رمزي وعدد أخر من ممثلي وزارات دفاع ومؤسسات عسكرية لبلدان أخرى.