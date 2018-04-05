مصافحة "حارة" بين سفيري الرياض وطهران في إحدى الدول العربية (صور)

نشرت وكالة "مدار الساعة" الأردنية، صوراً لمصافحة وصفتها بـ"الحارة" بين السفير السعودي، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، والسفير الإيراني، مجبتي فردوسي بور، في العاصمة الأردنية عمان.

© AP Photo/ Etienne Oliveau محمد بن سلمان: سنحارب إيران في هذا الموعد

وجرى لقاء السفيرين على هامش المؤتمر الدولي "الأمن المجتمعي وأثره في وحدة الأمة" الذي انطلق، أمس الأربعاء، في العاصمة عمان، والذي ينظم بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبمشاركة ممثلي 25 دولة.

وأشارت الوكالة الأردنية إن المصافحة الحارة بين السفيرين جاءت في الوقت الذي يخوض فيه زعماء البلدين حرباً كلامية حامية الوطيس، ازدادت حدتها خلال الأسابيع الماضية.

وأثارت الصورة تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال ناشطون إنها تتناقض مع تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة، التي أطلق من خلالها عدة أوصاف نارية ضد طهران، واتهمها بخلق الإرهاب، ورعايته.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصف إيران بأنها دولة "شر"، محذرا من أن قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي يلعب دوراً أخطر من أدولف هتلر.

مصافحة حارة بين السفير السعودي في #الاردن مع نظيره الإيراني على هامش مؤتمر بالعاصمة #عمان..

محمد بن سلمان يقول عن #ايران أنها محور الشر للإستهلاك الإعلامي.. كما تفعل #الامارات التي تعتمد في اقتصادها على #ايران وغسيل الأموال وليل نهار تسب #طهران..!#السعودية pic.twitter.com/y2cjlEVfF6 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 4, 2018

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