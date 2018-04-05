الإعلام الحربي اليمني ينشر فيديو إسقاط طائرة تجسس سعودية

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إنهم تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للجيش السعودي فوق منطقة نجران.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة " سبوتنيك " اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان: "الطائرة رصدت مواقع قواتنا في جبل الدود الاستراتيجي في جيزان".

وذكر المصدر أن الطائرة من نوع "فانتوم" مجهزة بـ7 كاميرات عالية الدقة وسماعات حساسة لالتقاط الأصوات، وتعمل بتقنيات متطورة، مشيرا إلى أنه تم إسقاطها.

ولفت المصدر إلى أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح متوسط أثناء زحف فاشل حاول من خلاله الجيش السعودي التقدم في اتجاه جبل الدود الاستراتيجي في جيزان.

#شاهد_بالفيديو طائرة الأستطلاع التابعة للجيش #السعودي التي تمكن #الجيش_واللجان_الشعبية اليوم من اسقاطها اثناء محاولتها رصد مواقع المجاهدين في جبل الدود بجيزان#الطائرة_من_نوع_فانتوم تحمل على متنها سبع كاميرات بدقة علية وسماعات حساسة لالتقاط الاصوات وتعمل بتقنيات متطورة. pic.twitter.com/A9sl56Vuy3 — ابراهيم مطرز (@A_mtrz) April 5, 2018

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/ مارس عام 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد أنصار الله "الحوثيين"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين على محافظات وسط البلاد مثل حضرموت.