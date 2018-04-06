الدفاع الروسية: "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" يخططان لهجوم بالكلور في درعا

قال مركز المصالحة الروسي، اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، إن التشكيلات المسلحة الخارجة جنوب سوريا تحضر لسلسلة من الاستفزازات، بما فيها استعمال مواد كيميائية سامة.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش الروسي ساعد بتسليم 130 طنا من المساعدات الإنسانية إلى درعا جنوبي سوريا

موسكو- سبوتنيك وأوضح اللواء يوري يفتوشينكو، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه "وفق المعطيات التي حصل عليها من مسلحي جيش أحرار الشام، الذين انتقلوا إلى جانب الحكومة، فان المجموعات المسلحة جنوب سوريا تحضر لسلسلة من الاستفزازات، بما في ذلك باستخدام مواد سامة".

كما أوضح أن تنظيمي "جبهة النصرة" و"الجيش السوري الحر" خططا لتفجير ذخائر كيميائية محشوة بالكلور، يدوية الصنع في مدينة درعا جنوبي سوريا وفي مناطق أخرى.

وأشار يفتشينكو إلى أن المسلحين يخططون لتصوير عواقب الاستخدام المزعوم للذخائر الكيميائية، لاتهام القوات الحكومية بقتل المدنيين إضافة إلى تبرير أفعالهم بخرق الهدنة في درعا.

وذكر رئيس مركز المصالحة الروسي أن معدات تصوير الاستفزازات باستعمال الهجمات الكيميائية في سوريا وصلت ويجري تجهيزها.