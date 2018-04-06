مواشي تذهب ضحية انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش في البيضاء باليمن

أعلن مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن انفجار سيارة مفخخة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed 7 غارات للتحالف على محافظتي عمران والحديدة في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . أفاد مصدر أمني في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك": "بأن سيارة مفخخة من نوع "تويوتا" وعليها مواشي للتمويه، انفجرت مساء اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، بعد أن ركنها مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) قرب نقطة تفتيش عوين في منطقة سمراء في مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء".

وأشار المصدر إلى "أن الانفجار لم يسفر عنه ضحايا، وخلف أضرارا مادية في المنطقة خاصة في مسجد ومنازل مجاورة".

هذا ويعاني اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا بدأ في 26 آذار/ مارس عام 2015، عمليات قتال برية وجوية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وذلك بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية على رأسها "داعش" و"القاعدة" (المحظورين في روسيا) في البلاد.