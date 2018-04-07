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04:16 07 أبريل/ نيسان 2018
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    قطر تتلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية بالرياض

    © AFP 2018/ STRINGER
    العالم العربي
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    أعلنت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، اليوم السبت 7 أبريل/نيسان، أن الدوحة تلقت دعوة رسمية للمشاركة في أعمال القمة العربية العامة التي ستعقد في الرياض، رغم النزاع مع السعودية، وستشارك فيها.

    أمير قطر
    © Sputnik. Vitalij Belousov
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    الدوحة — سبوتنيك. ولم تحدد الخاطر من سيمثل قطر في القمة لكنها قالت:

    قطر تلقت دعوة رسمية وستشارك في قمة الرياض.

    يذكر أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد أعلن استضافة السعودية للقمة التاسعة والعشرين، وذلك بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان من المقرر أن تعقد القمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها اعتذرت.

    ويأتي انعقاد القمة العربية 29 كأول قمة عربية تنعقد بعد المقاطعة الدبلوماسية التي أعلنتها 4 دول عربية هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين للدوحة، منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، متهمة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية. ومن جانبها نفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الحصار المفروض عليها يهدف لفرض الوصاية على قرارها الوطني.

    كما أنها أول قمة عربية تنعقد بعد إعلان الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتأكيده أن السفارة الأمريكية ستنقل إلى المدينة من تل أبيب.

    وكانت القمة العربية الـ28، عقدت في الأردن، في آذار/مارس العام الماضي، وتناولت مسودة البيان الختامي، الذي تناول عددا من القضايا الهامة والمستجدات علي الساحة العربية والإقليمية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    دعوة, القمة العربية بالرياض, جامعة الدول العربية, الجبير, تميم بن حمد آل ثاني, الإمارات, السعودية, قطر
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