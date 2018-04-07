قبل أيام من لقاء أمير قطر... ترامب يهاتف محمد بن زايد

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت 7 أبريل/نيسان، عن مكالمة هاتفية تمت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، لحسم مستقبل مجلس التعاون الخليجي، في ظل أزمة قطر مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر





وأضاف البيان: "إن الزعيمان اتفقا على أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بإمكانهم ويجب عليهم أن يفعلوا المزيد لزيادة التنسيق فيما بينهم ومع الولايات المتحدة من أجل ضمان السلام والازدهار للسكان في المنطقة".





ويدور الخلاف بين حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة، ما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى الحفاظ على جبهة موحدة ضد إيران.





جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين قطر وإيران تطورت بشكل كبير، وذلك إثر اندلاع الأزمة الخليجية، بين قطر وثلاث دول عربية، هي، السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر.





وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، بدعوى دعم الدوحة الإرهاب.





وقامت الدول الخليجية بإغلاق حدودها مع قطر، ومنعتها من استخدام موانئها ومجالها الجوي، وأوقفت تصدير السلع والبضائع إليها، ما أجبر سلطات الدوحة على البحث عن مصادر جديدة؛ وكانت إيران إحدى أهم الدول، التي اعتمدت عليها قطر، لسد العجز في نقص المواد الغذائية.



