مقتل زعيم تنظيم "داعش" بغارة جوية أجنبية شمالي أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قاري حكمت، بغارة جوية نفذتها طائرات أجنبية، شمالي البلاد.

كابول — سبوتنيك. وذكر بيان للفيلق شاهين بالجيش الأفغاني على "فيسبوك"، اليوم السبت "مقتل زعيم تنظيم داعش بشمال أفغانستان، في غارة جوية للقوات الأجنبية، أول أمس الخميس، على مديرية درزاب بولاية جوزجان".

© AP Photo/ Asmaa Waguih نحو 8 آلاف مسلح انتقلوا من سوريا إلى أفغانستان

وفي وقت سابق أفادت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، بأن "14 إرهابيا بما في ذلك عناصر بتنظيم "داعش" سقطوا ببن قتيل وجريح في عمليات أمنية منفصلة ، في هلمند جنوبي البلاد وننغرهار بشرقها"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية نفذت عصر أمس عملية ضد الإرهابيين في منطقة يختشال بولاية هلمند أسفرت عن مقتل 4 منهم وإصابة عدد مماثل".

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة "طالبان"، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).