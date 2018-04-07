تحذيرات سعودية في ألمانيا

طالبت السفارة السعودية في ألمانيا اليوم السبت 7 أبريل/ نيسان، مواطنيها بأخذ "الحيطة والحذر" والابتعاد عن التجمعات.

وأكدت السفارة أنها تتابع مع السلطات الألمانية للتأكد من "سلامة المواطنين السعوديين"، حسب قناة الإخبارية السعودية.

عاجل | سفارة #المملكة في #برلين تدعو المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة و الحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات وتؤكد أنها تتابع مع السلطات الألمانية من سلامة المواطنين السعوديين. #الإخبارية #عملية_دهس_مونستر #Muenster #ألمانيا pic.twitter.com/O1uWFNGHq1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2018

وقتل وجرح عدد من الأشخاص، اليوم السبت، بعد أن دهستهم سيارة في مدينة مونستر غربي ألمانيا.

وأفادت قناة "دويتشه فيله" الألمانية بأن "سيارة دهست مارة في مدينة مونستر الألمانية بولاية شمال الراين-ويستفاليا، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع قتلى وجرحى".

فيما أكدت شرطة مونستر عبر تويتر "وجود وفيات وجرحى"، داعية المواطنين إلى "تجنب المنطقة".

وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأفادت مصادر أمنية، أنه لا يستبعد أن يكون الحادث متعمدا.