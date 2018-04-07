مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود السودانيين في كمين لـ"أنصار الله"

أعلنت جماعة "أنصار الله" مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود السودانيين، اليوم السبت 7 أبريل/ نيسان، بجبهة ميدي بمحافظة حجة.

© AP Photo/ Hani Mohammed اشتباكات عنيفة في اليمن... وقوات الحزام الأمنى تسيطر على الضالع

ووزع الإعلام الحربي مشاهد تظهر الاشتباكات بين "أنصار الله" والوقات السودانية في صحراء ميدي، حسب موقع قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".

وتعرضت القوات السودانية إلى كمين من "أنصار الله" ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من القوات السودانية، وكذلك إعطاب آليات تابعة للتحالف العربي.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية قامت بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في وادي دهية بقطاع العارضة بجيزان.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات يعاني نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودول أخرى، بدأ في مارس/ آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [تنظيمان محظوران في روسيا وعدد من الدول] في البلاد.