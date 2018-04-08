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    مارتن غريفيث

    المبعوث الأممي يخبر مجلس الأمن بنتائج زيارته للسعودية واليمن وعمان خلال أيام

    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، أنه سيعلم مجلس الأمن الدولي بنتائج زياراته إلى اليمن، والسعودية وسلطنة عمان.

    المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    هل يكمل المبعوث الأممي الجديد مهمته في اليمن
    صنعاء — سبوتنيك. والتقى غريفيث، اليوم الأحد، في سلطنة عمان، بوزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي.

    وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أكد غريفيث، في مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء، أن جميع دول جوار اليمن تؤكد أهمية وجود "يمن مستقل ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع دول الجوار".

    وأضاف غريفيث، أنه سيقدم خلال الأيام العشرة القادمة إيجازا إلى مجلس الأمن الدولي حول الزيارات التي قام بها لسلطنة عمان، واليمن، والمملكة العربية السعودية.

    وأعرب في هذا السياق عن ثقته في أن رؤية الأعضاء بمجلس الأمن فيما نسمعه من دول الجوار لليمن هو "تحقيق السلام العاجل وليس الآجل".

    وذكر أنه وصل إلى مسقط، أمس السبت، في أول زيارة يقوم بها لها بصفته مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكداً اهتمامه بتحقيق السلام في اليمن.

    وأوضح، أنه في المرحلة الحالية يستمع إلى الجميع حيث قام بزيارة الرياض، كما زار اليمن، وسيعود إلى الرياض مرة أخرى.

    ورأى غريفيث أنه لمس خلال زياراته رغبة حقيقية لتحقيق السلام وبدء مفاوضات سياسية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مؤكدا اهتمام المنظمة في التوصل إلى تسوية للنزاع في أقرب فرصة.

     

    وكان مجلس الأمن قد أقر في 15 من فبراير/شباط الماضي تعيين  غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفاً لـ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عدم اعتراض أي من أعضاء المجلس عليه. وبهذا يكون قد تولى أعقد ملفات الشرق الأوسط. وعمل البريطاني غريفيث كمدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام في بروكسل، ولديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والشؤون الإنسانية.

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب في اليمن, أخبار اليمن, التسوية في اليمن, الأمم المتحدة, المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث, اليمن
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