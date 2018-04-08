المبعوث الأممي يخبر مجلس الأمن بنتائج زيارته للسعودية واليمن وعمان خلال أيام

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أكد غريفيث، في مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء، أن جميع دول جوار اليمن تؤكد أهمية وجود "يمن مستقل ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع دول الجوار".
وأضاف غريفيث، أنه سيقدم خلال الأيام العشرة القادمة إيجازا إلى مجلس الأمن الدولي حول الزيارات التي قام بها لسلطنة عمان، واليمن، والمملكة العربية السعودية.
وأعرب في هذا السياق عن ثقته في أن رؤية الأعضاء بمجلس الأمن فيما نسمعه من دول الجوار لليمن هو "تحقيق السلام العاجل وليس الآجل".
وذكر أنه وصل إلى مسقط، أمس السبت، في أول زيارة يقوم بها لها بصفته مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكداً اهتمامه بتحقيق السلام في اليمن.
وأوضح، أنه في المرحلة الحالية يستمع إلى الجميع حيث قام بزيارة الرياض، كما زار اليمن، وسيعود إلى الرياض مرة أخرى.
ورأى غريفيث أنه لمس خلال زياراته رغبة حقيقية لتحقيق السلام وبدء مفاوضات سياسية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مؤكدا اهتمام المنظمة في التوصل إلى تسوية للنزاع في أقرب فرصة.
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