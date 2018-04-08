الجامعة العربية تجدد إدانتها للعنف الإسرائيلي ضد التظاهرات الفلسطينية

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إدانته الكاملة للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال في مواجهة التظاهرات الفلسطينية في قطاع غزة، محملا إسرائيل المسئولية عن الضحايا الذين فقدوا أرواحهم دون أن يكونوا حاملين للسلاح، ومشددا على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.