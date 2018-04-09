بالفيديو...لحظة استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا

نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه تم تصويره خلال لحظة قصف مطار التيفور العسكري في ريف حمص بعدة صواريخ.

© Sputnik. Kamel Saqr الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم بالصواريخ على مطار التيفور العسكري

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) ، فإن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

كما أعلن التلفزيون السوري إن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور بريف حمص، وأن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية.

كما نشرت بعد مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب" قيل إنه تم تصويرها من قبل شهود عيان لحظة استهداف مطار التيفور، وقد أظهر الفيديو صواريخ في السماء السورية.