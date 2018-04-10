سر لقاء الحريري بمحمد بن سلمان والعاهل المغربي في باريس (صورة)

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء أمس الاثنين، صورة "سيلفي" التقطها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وملك المغرب محمد السادس في العاصمة الفرنسية باريس.

وأرفق الحريري الصورة بكلمة "لا تعليق"، دون المزيد من التفاصيل.

ويزور محمد بن سلمان فرنسا في جولة خارجية بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت أسبوعين، فيما يقضي العاهل المغربي فترة نقاهة في باريس.

وكانت أول مرة ينشر فيها الحريري "سيلفي" مع الأمير محمد بن سلمان، أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية، التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أما المرة الثانية، التي أحدثت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي عندما نشر الحريري صورته مع محمد بن سلمان وشقيقه السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني إلى السعودية وقدم فيها استقالته من منصبه من هناك في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.