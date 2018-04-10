سر لقاء الحريري بمحمد بن سلمان والعاهل المغربي في باريس (صورة)

وأرفق الحريري الصورة بكلمة "لا تعليق"، دون المزيد من التفاصيل.
لا تعليق pic.twitter.com/KbXMcJlw8K— Saad Hariri (@saadhariri) April 9, 2018
ويزور محمد بن سلمان فرنسا في جولة خارجية بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت أسبوعين، فيما يقضي العاهل المغربي فترة نقاهة في باريس.
وكانت أول مرة ينشر فيها الحريري "سيلفي" مع الأمير محمد بن سلمان، أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية، التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أما المرة الثانية، التي أحدثت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي عندما نشر الحريري صورته مع محمد بن سلمان وشقيقه السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني إلى السعودية وقدم فيها استقالته من منصبه من هناك في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الاميركية الأمير خالد بن سلمان في #الرياض pic.twitter.com/j23MfkbsuW— Saad Hariri (@saadhariri) March 2, 2018
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