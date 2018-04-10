الصدر يقدم عرضا للسعودية وإيران

بغداد — سبوتنيك . وردا على سؤال بشأن إمكانية تدخله لتحقيق مصالحة بين السعودية وإيران، قال الصدر، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان: "إنني على استعداد أن أتدخل بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية لحلحلة بعض الأمور ولو تدريجيا وما ذلك إلا لمصلحة العراق".

وأضاف الصدر أن "التوتر السياسي بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية يفيء على العراق بأجواء سلبية"، مشدداً على أن هذا التدخل سيكون "لمصلحة العراق أولا، وللمنطقة ثانيا".

يذكر أن العلاقة بين إيران والسعودية تشهد توترا ملحوظا واتهامات متبادلة بين الطرفين بزعزعة الأوضاع الأمنية في المنطقة والتدخل بشؤون الدول الأخرى.

وكان الصدر التقى، يوم 31 يوليو/تموز الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة بعد تلقيه دعوة رسمية، وجاءت زيارة الصدر بعد إعلان السعودية الوقوف إلى جانب بغداد في مكافحة "الإرهاب"، إثر استعادة السيطرة على الموصل من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.