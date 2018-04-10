الجبير: اتفاق إيران النووي قاصر ويجب إصلاح عيوبه

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الاتفاق النووي مع إيران قاصر ويجب إصلاح عيوبه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير السعودي القول، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، إن "الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى منقوص ويجب إجراء تعديلات لإصلاح عيوبه"، وذلك في لقائه مع الصحفيين أثناء زيارته لباريس.

وأضاف الوزير خلال لقائه بالوفد الإعلامي إن "زيارة سمو ولي العهد الحالية إلى فرنسا مختلفة وتاريخية"، مشيرا إلى أنها تشمل مباحثات في المجالات التعليمية والثقافية والحضارية.

#باريس | الوزير #عادل_الجبير: زيارة سمو ولي العهد الحالية إلى فرنسا مختلفة وتاريخية.. وتشمل مباحاثات في المجالات التعليمية والثقافية والحضارية#ولي_العهد_في_باريس — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 10, 2018

​ويقوم وزير الخارجية السعودي بزيارة إلى فرنسا ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.