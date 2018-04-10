محمد بن سلمان يكشف موقف السعودية من التدخل العسكري في سوريا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الشراكة "السعودية الفرنسية" مهمة للغاية في هذا الوقت، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية.

© REUTERS/ Philippe Wojazer ماكرون: مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية تتوافق مع القانون الدولي

وخلال المؤتمر الصحفي بينها قال ابن سلمان: "هدف السعودية هو أن تكون نقطة محورية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وفق رؤية المملكة 2030".

وأوضح محمد بن سلمان أن بلاده لم تستغل سوى 10% من إمكانياتها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

واعتبر ابن سلمان أن إيران لم تستثمر الأموال لازدهار شعبها، وإنما لنشر الأيديولوجيا الخاصة بها.

وقال ولي العهد السعودي إن الرياض واصلت تحذيراتها، خلال السنوات الثلاث الماضية، من خطر انتقال الإرهاب بشكل كبير جدا إلى دول الساحل.

#ولي_العهد_في_باريس | ولي العهد: حذرنا مراراً خلال السنوات الثلاث الماضية من خطر انتقال #الإرهاب بشكل كبير جداً إلى دول الساحل — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 10, 2018

وأضاف: "السعودية تتفق مع فرنسا حول بعض المسائل المتعلقة بإيران، لكن نخشى أن نصل لعام 2025 ويكون لدى طهران قنبلة نووية".

وعن العمليات العسكرية في اليمن قال ابن سلمان: "التحالف بقيادة السعودية يبذل قصارى جهده لتفادي سقوط خسائر بين المدنيين في اليمن، لكن الأخطاء تحدث في الصراعات".

وعن الصراع في سوريا قال ولي العهد السعودي: "المملكة قد تكون طرفا في تحرك عسكري في سوريا إذا اقتضت الضرورة".