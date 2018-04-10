محمد بن سلمان يكشف موقف السعودية من التدخل العسكري في سوريا

وخلال المؤتمر الصحفي بينها قال ابن سلمان: "هدف السعودية هو أن تكون نقطة محورية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وفق رؤية المملكة 2030".
وأوضح محمد بن سلمان أن بلاده لم تستغل سوى 10% من إمكانياتها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
واعتبر ابن سلمان أن إيران لم تستثمر الأموال لازدهار شعبها، وإنما لنشر الأيديولوجيا الخاصة بها.
عاجل من #باريس | #محمد_بن_سلمان: #إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا#ولي_العهد_في_باريس#CrownPrinceinFrance#PrinceHéritierEnFrancehttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/bPZJ09C8N9— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 10, 2018
وقال ولي العهد السعودي إن الرياض واصلت تحذيراتها، خلال السنوات الثلاث الماضية، من خطر انتقال الإرهاب بشكل كبير جدا إلى دول الساحل.
#ولي_العهد_في_باريس | ولي العهد: حذرنا مراراً خلال السنوات الثلاث الماضية من خطر انتقال #الإرهاب بشكل كبير جداً إلى دول الساحل— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 10, 2018
وأضاف: "السعودية تتفق مع فرنسا حول بعض المسائل المتعلقة بإيران، لكن نخشى أن نصل لعام 2025 ويكون لدى طهران قنبلة نووية".
وعن العمليات العسكرية في اليمن قال ابن سلمان: "التحالف بقيادة السعودية يبذل قصارى جهده لتفادي سقوط خسائر بين المدنيين في اليمن، لكن الأخطاء تحدث في الصراعات".
وعن الصراع في سوريا قال ولي العهد السعودي: "المملكة قد تكون طرفا في تحرك عسكري في سوريا إذا اقتضت الضرورة".
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