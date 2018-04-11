وصول محمد بن سلمان إلى إسبانيا (صور)

ووصلت طائرة الأمير محمد بن سلمان إلى قاعدة "توريخون دي أردوث" الجوية في مدريد.
صور من #إسبانيا | جانب من وصول #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى قاعدة "توريخون دي أردوث" الجوية في #مدريد#محمد_بن_سلمان_في_اسبانيا#CrownPrinceinSpain #MohamedbinSalmanenEspañahttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/IOMUHYCDFo— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 11, 2018
كما زار محمد بن سلمان فرنسا بعد زيارة إلى الولايات المتحدة دامت 19 يوما التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار الساسة ورجال الأعمال.
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