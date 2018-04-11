وصول محمد بن سلمان إلى إسبانيا (صور)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسبانيا اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان وذلك في زيارة رسمية.

ووصلت طائرة الأمير محمد بن سلمان إلى قاعدة "توريخون دي أردوث" الجوية في مدريد.

كما زار محمد بن سلمان فرنسا بعد زيارة إلى الولايات المتحدة دامت 19 يوما التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار الساسة ورجال الأعمال.