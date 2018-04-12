الخارجية الروسية: الحل العسكري للصراع السوري غير مقبول

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتقد أن الحل العسكري للصراع السوري غير مقبول.

© AFP 2018 / Hasan Mohamed منظمة الأسلحة الكيميائية: المفتشون يبدؤون العمل في سوريا يوم السبت

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الخميس 12 أبريل / نيسان: "نحن نعتبر أي حل عسكري للقضية السورية غير مقبول".

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تزال تقيم أدلة حول هجوم كيميائي مشتبه به في سوريا، رغم أنه أشار إلى أن الجيش الأمريكي مستعد لتقديم خيارات عسكرية، إذا كان ذلك مناسبا، حسب تقدير الرئيس".

واتهم الغرب دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية.

وفندت موسكو من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم الغربية، هو حماية الإرهابيين، وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.