الدفاع الروسية: خروج أكثر من 3500 مسلح وعائلاتهم من الغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن خروج أكثر من 3500 مسلح مع عائلاتهم من دوما في الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خرج، خلال الـ24 الساعة الماضية، 3508 مسلحا مع أفراد عائلاتهم عبر ممر مخيم الوافدين. وتم نقلهم على متن 86 حافلة إلى شمال ريف حلب".

وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن أمس الثلاثاء، أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة دوما السورية، تتحضر للمغادرة إلى شمال حلب، ويخطط لإخراج حوالي 4 آلاف شخص.

وأعلنت قيادة الجيش السوري، في 31 آذار/مارس، عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل المسلحين في الضاحية الشرقية لدمشق، التي يستمر منها، خروج المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة إدلب، ومنطقة جرابلس في شمال محافظة حلب.

وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، كبير المفاوضين الروس في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق، أن جميع مناطق الغوطة الشرقية، ستكون تحت سيطرة الجيش السوري، خلال الأيام القليلة القادمة.