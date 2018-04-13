تزامنا مع القصف الصاروخي...الحوثي يدعو إلى التحرك للجبهات

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن جماعته "ستواصل تطوير قدراتها العسكرية في الوقت الذي صعدت فيه الجماعة هجماتها ضد السعودية في حرب اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed القوات تقترب من مسقط رأسه...الحوثي يهاجم "خونة" ويصدر قرارا عاجلا

وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ14 لمقتل شقيقه حسين بدر الدين الحوثي بثتها قناة المسيرة اليوم الجمعة ، إن "العدوان يصعد من عملياته العسكرية في جميع الجبهات وبصورة كبيرة، في حين أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة باتت واضحة وقدراتنا العسكرية تتطور كلما طال أمد العدوان".

وأشار إلى أن "الحال في المناطق المحتلة باليمن وصل إلى درجة انتهاك الأعراض واغتصاب النساء كما حدث في الخوخة وقبله في المخا"، داعيا "الشباب إلى التحرك للجبهات لمواجهة قوى الغزو والاحتلال".

وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت يوم الأربعاء ثلاثة صواريخ أطلقهتا الجماعة على الرياض ومدينتين أخريين وهي رابع مرة خلال خمسة أشهر تحلق فيها صواريخ فوق العاصمة السعودية. كما أسقطت الدفاعات السعودية طائرتين دون طيار لـ"أنصار الله" في مدن جنوبي المملكة.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais الحوثي يسخر من "الأغبياء العرب"

وأضاف: "كلما استمر العدوان في حربه فإن قدراتنا العسكرية سوف تكبر وتتطور وتتعاظم"، مضيفا أن "لحركته الحق في صنع طائرات دون طيار واستخدامها".

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن في 2015 في مسعى لردع "أنصار الله" بعد أن دفعوا الحكومة المعترف بها دوليا إلى الهرب للرياض.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات أسفرت عن مقتل عشرة آلاف شخص.

ويتهم التحالف جماعة "أنصار الله" بأنها تحصل على السلاح والدعم من إيران، وهو اتهام تنفيه الجماعة وطهران.

وتقول منظمة أبحاث التسلح في النزاعات المعنية بمراقبة الأسلحة إن لديها أدلة على أن طائرات دون طيار استخدمت يوم الأربعاء وإن معدات أخرى يستخدمها "أنصار الله" صنعت في إيران وليست محلية التصميم أو التصنيع.